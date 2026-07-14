SON DAKİKA: Nihat Kahveci eşine şişe fırlatıp tokat attı iddiasıyla gözaltına alınmıştı! Serbest bırakıldı

Son dakika haberleri... İddiaya göre Nihat Kahveci , eși Fulya Sever Kahveci ile Sarıyer'de bulunan bir restorana gitti. Restoranda vakit geçiren çift arasında bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre öfkeden deliye dönen Nihat Kahveci, önce eşini darp etti, ardından masada bulunan şişeyi fırlattı.