SON DAKİKA… O binanın çökmeden 24 saat önceki görüntüsü ortaya çıktı: Kaldırımda çökme, kolonlarda çatlak!

"BİZ DE ALTINDA KALMIŞ OLACAKTIK"

Bu olay, 30 Ekim'de olsaydı belki biz de eczanenin altında kalmış olacaktık. Binanın ön tarafında ufak ufak çökmeler varmış. Eşim bunu bina sahibi Ergün beye anlatıyor. Ergün bey de hemen gelmiş bakmışlar, kolonları incelemişler. Herhangi bir çatlak var mı diye bakmışlar. Bunların olmadığını tespit ediyor. Sonra da Ergün bey, 'herhangi bir sıkıntı yok' dedi. Biz de bu sabah uyandığımızda böyle bir durumla karşılaştık" dedi.