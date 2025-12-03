SON DAKİKA: Öğretmenleriyle dalga geçtiler! Lisedeki öğrencilerin skandal görüntüsü infial yarattı!

Ankara'da bir Anadolu Lisesi'nde kaydedildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Sınıf ortamında öğrencilerin öğretmenleriyle alay ettiği anlar kısa sürede yayılarak "eğitimde disiplin" tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.
SKANDAL GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen videoda, bazı öğrencilere ders anlatmaya çalışan öğretmenin sözünü sürekli kestikleri, alaycı hareketlerle dersi sabote ettikleri ve zaman zaman saygı sınırlarını zorlayan davranışlar sergiledikleri görülüyor. Öğretmenin sakin kalma çabası ise yaşananları durdurmaya yetmedi.
İŞTE O ANLAR!
Ankara'da bir grup lise öğrencisi, öğretmenleriyle dalga geçti | Video
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından izlenen video için hem öğretmenlerden hem velilerden hem de sosyal medya kullanıcılarından "kabul edilemez" yorumları geldi.