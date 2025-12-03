Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Öğretmenleriyle dalga geçtiler! Lisedeki öğrencilerin skandal görüntüsü infial yarattı!
Giriş Tarihi: 3.12.2025 10:03 Son Güncelleme: 3.12.2025 10:45

Ankara'daki bir Anadolu Lisesi'nde kaydedildiği belirtilen ve sosyal medyada hızla yayılarak infial yaratan görüntüler, eğitim camiasını ve velileri derinden sarstı. Sınıf ortamında lise öğrencilerinin öğretmenlerine yönelik sergilediği alaycı ve saygısızca davranışlar sergilediği ve sosyal medyada infial yaratan o anlar ortaya çıktı.

Ankara'da bir Anadolu Lisesi'nde kaydedildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Sınıf ortamında öğrencilerin öğretmenleriyle alay ettiği anlar kısa sürede yayılarak "eğitimde disiplin" tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen videoda, bazı öğrencilere ders anlatmaya çalışan öğretmenin sözünü sürekli kestikleri, alaycı hareketlerle dersi sabote ettikleri ve zaman zaman saygı sınırlarını zorlayan davranışlar sergiledikleri görülüyor. Öğretmenin sakin kalma çabası ise yaşananları durdurmaya yetmedi.

İŞTE O ANLAR!

Ankara'da bir grup lise öğrencisi, öğretmenleriyle dalga geçti | Video

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından izlenen video için hem öğretmenlerden hem velilerden hem de sosyal medya kullanıcılarından "kabul edilemez" yorumları geldi.

