SON DAKİKA: Ömer Çelik’ten taziye mesajı: Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecek

Giriş Tarihi: 29.12.2025 12:24 Son Güncelleme: 29.12.2025 12:33

SON DAKİKA HABERLERİ... Yalova'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen 3 kahraman polisimiz için AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten taziye mesajı geldi; Çelik, terörle mücadelenin tavizsiz süreceğini vurgulayarak acı haberi duyurdu.

DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer ÇElik, Yalova'da DAEŞ operasyonunda şehit olan 3 polis için taziye mesajı yayımladı. Yalova'da DAEŞ'e operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 polis şehit oldu.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"TERÖR İNSANLIĞIN DÜŞMANIDIR"

Çelik, taziye mesajında "Yalova'da DAEŞ terör örgütüne dönük operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin, kahraman Emniyet Güçlerimizin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı. "Yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyoruz." açıklamasında bulunan Çelik, "Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir." dedi.

