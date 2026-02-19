SON DAKİKA… Önce İstanbul ardından İsrail! Türkiye’de milyonları uyandıran deprem bildirimi ile ilgili çarpıcı iddia: Müdahale mi edildi?

İSRAİL UYGULAMAYA UZAKTAN MÜDAHALE Mİ ETTİ?

Panik yaratan bildirimle ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. İsrail'in deprem ağı uygulamasının gerçek zamanlı uyarı sistemine uzaktan müdahale etmiş olabileceği şüpheler arasındaydı. Bu senaryoya göre sistemin farklı ülkelerdeki cihazlara yanlış alarm gönderecek şekilde yönlendirilmiş olabileceği ve benzer bir durumun ilerleyen süreçte başka şehirlerde de tekrarlanarak büyük bir paniğe yol açabileceği şüphesi de arttı.