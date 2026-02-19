SON DAKİKA… Önce İstanbul ardından İsrail! Türkiye’de milyonları uyandıran deprem bildirimi ile ilgili çarpıcı iddia: Müdahale mi edildi?

Söz konusu uygulamalardan 16 Şubat'ta İstanbul 18 Şubat'ta ise İsrail için 'deprem' bildirimi yollandı. Milyonlarca kişi cep telefonuna deprem bildirimi ile uykusundan uyanırken, olayın perde arkası ortaya çıktı. Kullanıcıların gece saatlerinde aldığı uyarıda, Türkiye için değil İsrail merkezli 7 büyüklüğünde bir deprem beklendiği bilgisi yer aldı.
İSRAİL'İN DEPREM BİLDİRİMİ NASIL TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILARA GELİYOR?
Gerçek zamanlı deprem ağı uygulaması üzerinden iletilen bildirimin Türkiye'deki kullanıcılara ulaşması, erken uyarı sistemlerinin güvenilirliği konusunda soru işaretlerine yol açtı. Bildirimin yaklaşık bin 100 kilometre uzaklıktaki bir bölgeyi işaret etmesi, teknik bir hata mı yoksa farklı bir durum mu olduğu tartışmasını artırdı.
İSRAİL UYGULAMAYA UZAKTAN MÜDAHALE Mİ ETTİ?
Panik yaratan bildirimle ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. İsrail'in deprem ağı uygulamasının gerçek zamanlı uyarı sistemine uzaktan müdahale etmiş olabileceği şüpheler arasındaydı. Bu senaryoya göre sistemin farklı ülkelerdeki cihazlara yanlış alarm gönderecek şekilde yönlendirilmiş olabileceği ve benzer bir durumun ilerleyen süreçte başka şehirlerde de tekrarlanarak büyük bir paniğe yol açabileceği şüphesi de arttı.
GÜVENLİK ALT YAPISI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR
Konuya ilişkin yetkili kurumlardan henüz bir değerlendirme yapılmazken uzmanlar, erken uyarı sistemlerinin siber güvenlik altyapısının hayati önem taşıdığını vurguladı. Sistemin dış müdahaleye açık olup olmadığı sorusu gündemdeki yerini koruyor.