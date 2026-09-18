Son dakika: Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurmuştu… Adliyeye sevk edildiler

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yaş sebze ve meyve sektöründe faaliyet yürüten firmaların brüt satışlarına kıyasla düşük kârlılık beyanlarında bulunduklarını, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı müstahsil makbuzlar düzenlediklerini, kaydi envanterleri ile Hal Kayıt Sistemi arasında uyumsuz veriler bildirdiklerini tespit etti. Ayrıca bazı firmaların piyasadaki hâkim konumlarını kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise yüksek gösterdikleri, bu yöntemlerle fiyat manipülasyonuna neden oldukları, fahiş fiyatlar uygulayarak kamuyu zarara uğrattıkları ve bu eylemleri gerçekleştiren firmaların kusurlu oldukları belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde "Fiyatları Etkileme" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında operasyon yapıldı. İstanbul merkezli olarak 22 farklı ilde tespiti yapılan ve şirket yetkilisi olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Çok sayıda dijital materyal, fatura, irsaliye ve müstahsil makbuzunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.