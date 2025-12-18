Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Ordu'da hareketli anlar! Dur ihtarına uymayan sürücü alkollü çıktı!
Giriş Tarihi: 18.12.2025 09:10

SON DAKİKA... Ordu'da hareketli anlar! Dur ihtarına uymayan sürücü alkollü çıktı!

Ordu'da sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı kamyonet, takip sırasında lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Alkollü olduğu öne sürülen sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Olay, saat 23.00 sıralarında Gülyalı ilçesinde meydana geldi. Polis, kontrol noktasında rutin denetimlerde 52 AV 722 plakalı kamyonetin sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü kaçtı, polis ekipleri de peşine düştü.

Takip sırasında kamyonet, Altınordu ilçesinde bazı sivil ve polis araçlarına çarptı. Polis, Karşıyaka Mahallesi'nde kamyoneti arka lastiklerine ateş ederek durdurdu. Alkollü olduğu öne sürülen sürücü, gözaltına alındı. Kamyonet ise çekici ile bölgeden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

