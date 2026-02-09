SON DAKİKA | Organize suç örgütüne büyük darbe! Sahte vip ve çakarlı araçlarla firmaları dolandırdılar: 15 şüpheli tutuklandı

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON



Kahramankazan merkezli Ankara başta olmak üzere 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; çakarlı lüks araçlar, 6 adet tabanca, 2 adet seri atış mekanizması, 15 POS cihazı, polis amblemi bulunan kartlar, çok sayıda çek ve senet, bilgisayarlar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.