SON DAKİKA | Organize suç örgütüne büyük darbe! Sahte vip ve çakarlı araçlarla firmaları dolandırdılar: 15 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: Ankara merkezli yürütülen soruşturmada, silahlı organize suç örgütünün uzun süredir birçok firmayı hedef aldığı belirlendi. Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 4 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda örgütün yöntemleri, para trafiği ve mağdurlara yönelik baskı ve şiddet eylemleri tek tek ortaya çıkarıldı.
SAHTE VİP VE SAHTE POLİS YÖNTEMİ
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, çakarlı lüks araçlarla dolaştıkları, yanlarında polis gibi giyinen ve sahte polis kimliği taşıyan korumalar bulundurdukları belirlendi.
Bu yöntemle firmalara güven veren örgüt üyelerinin, ticari ilişki kurdukları şirketlere yüklü miktarda karşılıksız çek verdikleri, ödeme zamanı geldiğinde ise tehdit ve cebir yöntemlerine başvurdukları tespit edildi. Ödeme alamayan mağdurların iş yerleri ve araçlarının kurşunlandığı, bazı ofislerin basılarak çalışanların darp edildiği öğrenildi.
MASAK RAPORLARIYLA PARA TRAFİĞİ DEŞİFRE EDİLDİ
Soruşturma dosyasına giren MASAK raporlarında, şüphelilerin hesap hareketleri detaylı şekilde incelendi. Milyonlarca liralık işlem hacmi tespit edilirken, çok sayıda paranın üçüncü kişilere aktarıldığı, taşınmaz devirleri yapıldığı belirlendi. Bu tespitlerin ardından soruşturmanın kapsamı genişletildi.
10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Kahramankazan merkezli Ankara başta olmak üzere 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; çakarlı lüks araçlar, 6 adet tabanca, 2 adet seri atış mekanizması, 15 POS cihazı, polis amblemi bulunan kartlar, çok sayıda çek ve senet, bilgisayarlar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
TUTUKLAMALAR GELDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.