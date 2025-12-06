SON DAKİKA | Osmaniye’de feci kaza: Yolcu otobüsü TIR’a çarptı! 7 ölü, 11 yaralı

VALİLİKTEN AÇILAMA GELDİ

Valilik açıklamasında, "Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmiş olup, olayla ilgili adli tahkikata başlanmıştır. Yol trafiğe kapatılarak gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, feci kazayla ilgili son bilgileri AHaber canlı yayınında anlattı. Vali Yılmaz, "TIR lastiği patlıyor ve orta şeritte duruyor. Karayollarına haber veriyor ancak yolcu otobüsü arkadan çarpıyor ve bu kaza meydana geliyor. 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. 11 vatandaşımız yaralı, bunlardan 2'si ağır yaralı. Vefat eden vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.