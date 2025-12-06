SON DAKİKA | Osmaniye’de feci kaza: Yolcu otobüsü TIR’a çarptı! 7 ölü, 11 yaralı

Feci kaza, saat 05.00 sıralarında Şanlıurfa-Adana otoyolunun Bahçe ilçesi sınırlarındaki Ayranlı Tüneli'ne yaklaşık 2 kilometre kala, Gaziantep istikametinde gerçekleşti.
OTOBÜSTE BÜYÜK HASAR OLUŞTU
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste büyük hasar oluştu, bazı yolcular araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, sıkışan yolcuları uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkardı.
KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI
Otoyolun Gaziantep yönü, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
VALİLİKTEN AÇILAMA GELDİ
Valilik açıklamasında, "Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmiş olup, olayla ilgili adli tahkikata başlanmıştır. Yol trafiğe kapatılarak gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, feci kazayla ilgili son bilgileri AHaber canlı yayınında anlattı. Vali Yılmaz, "TIR lastiği patlıyor ve orta şeritte duruyor. Karayollarına haber veriyor ancak yolcu otobüsü arkadan çarpıyor ve bu kaza meydana geliyor. 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. 11 vatandaşımız yaralı, bunlardan 2'si ağır yaralı. Vefat eden vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.