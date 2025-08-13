Son Dakika: Osmaniye’de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Osmaniye’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar sarsıntının detaylarını araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre, deprem 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 17:45:47 TSİ'de gerçekleşti. İşte Kadirli'deki depremle ilgili tüm detaylar…
OSMANİYE'DE DEPREM
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Kadirli (Osmaniye)
Tarih:2025-08-13
Saat:17:45:47 TSİ
Enlem:37.65806 N
Boylam:36.16917 E
Derinlik:5.12 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.
