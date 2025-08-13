Son Dakika: Osmaniye’de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Osmaniye’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar sarsıntının detaylarını araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre, deprem 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 17:45:47 TSİ'de gerçekleşti. İşte Kadirli'deki depremle ilgili tüm detaylar…