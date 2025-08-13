Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Osmaniye'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 13.8.2025 17:57

Son Dakika: Osmaniye’de yeni bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı verilere göre, 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı Kadirli ilçesinde hissedildi. Depremin merkezi Kadirli olarak açıklanırken, saat 17:45:47 TSİ olarak kaydedildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, depremin şiddeti ve konumu hakkında bilgi edinmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte Osmaniye’deki depremle ilgili son gelişmeler ve ayrıntılar haberin devamında…

Son Dakika: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar sarsıntının detaylarını araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre, deprem 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 17:45:47 TSİ'de gerçekleşti. İşte Kadirli'deki depremle ilgili tüm detaylar…

OSMANİYE'DE DEPREM

Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Kadirli (Osmaniye)
Tarih:2025-08-13
Saat:17:45:47 TSİ
Enlem:37.65806 N
Boylam:36.16917 E
Derinlik:5.12 km

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

