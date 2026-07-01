Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | ÖSYM açıkladı: YKS'de 1 soru iptal edildi, 1 sorunun da yanıtı değiştirildi!
Giriş Tarihi: 1.07.2026 12:24 Son Güncelleme: 1.07.2026 12:28

SON DAKİKA | ÖSYM açıkladı: YKS'de 1 soru iptal edildi, 1 sorunun da yanıtı değiştirildi!

Son dakika haberi: ÖSYM, "Alan Yeterlilik Testleri’nin Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 23 numaralı sorunun “C” olarak girilmiş cevabının “A” olarak değiştirilmesine; Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA | ÖSYM açıkladı: YKS’de 1 soru iptal edildi, 1 sorunun da yanıtı değiştirildi!
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Son dakika haberi... ÖSYM, YKS'de bir sorunun iptal edildiğini ve bir sorunun da yanıtının değiştirildiğini açıkladı. ÖSYM sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden konuyla ilgili duyuruda bulundu.

İşte ÖSYM'den yapılan açıklama:

20 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından, Alan Yeterlilik Testleri'nin Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 23 numaralı sorunun "C" olarak girilmiş cevabının "A" olarak değiştirilmesine; Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. 2026-YKS Kılavuzunun "3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?" maddesinde yer alan "Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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SON DAKİKA | ÖSYM açıkladı: YKS'de 1 soru iptal edildi, 1 sorunun da yanıtı değiştirildi!
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