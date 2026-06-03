Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: ÖSYM Başkanı Ersoy: 2026-MEB AGS’nin, AGS ve ÖABT oturumları 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek
Giriş Tarihi: 3.06.2026 09:08 Son Güncelleme: 3.06.2026 09:10

SON DAKİKA: ÖSYM Başkanı Ersoy: 2026-MEB AGS’nin, AGS ve ÖABT oturumları 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 12 Temmuz'da yapılması planlanan 2026-MEB AGS ve ÖABT oturumlarının, Ankara'daki NATO Zirvesi nedeniyle 26 Temmuz Pazar gününe ertelendiğini açıkladı.

DHA
SON DAKİKA: ÖSYM Başkanı Ersoy: 2026-MEB AGS’nin, AGS ve ÖABT oturumları 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek
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ÖSYM Başkanı Ersoy: 12 Temmuz'da yapılması planlanan 2026-MEB AGS'nin, AGS ve ÖABT oturumları Ankara'da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir.

#NATO ZİRVESİ #ANKARA #ÖSYM

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SON DAKİKA: ÖSYM Başkanı Ersoy: 2026-MEB AGS’nin, AGS ve ÖABT oturumları 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek
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