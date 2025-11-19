SON DAKİKA: Özlem ve Tayyar Öz ilk kez hakim karşısında! İşte ünlü fenomenlerin savunması

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Özlem Altınok Öz savunmasında, "4 çocuk annesiyim, bu suçlamalarla kendimi bulmak büyük bir hüzün" diyerek beraatini talep etti. Ayrıca, babasının emekli maaşına konulan tedbir kararına da tepki gösterdi. Tayyar Taylan Öz, aylık gelirinin 100 bin TL olduğunu, sosyal medya sonrası ticarete girdiklerini ve tüm satışlarının faturalı olduğunu söyledi. Kara para iddialarını "tamamen iftira" olarak nitelendirdi.