SON DAKİKA… Patronunun boğazını kesip sırtından bıçakladı! Kan donduran cinayette muhasebecinin cezası belli oldu!

'SANIĞIN BABASI ÇEKLERİ SORDURMAMI İSTEDİ'

Halil Kağan Oğuz'un yargılanmasına Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilirken, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan tanık Halil İbrahim Çakır, sanığı tanımadığını ancak sanığın babasını tanıdığını söyledi. Sanığın babası ile ticari ilişkisinin bulunduğunu belirten Çakır, "Sanığın babasından koltuk siparişi vermiştim. Koltukları getirdiğinde bir çek fotokopisi getirdi ve 'Bankada tanıdığın varsa bunu sordurabilir miyiz, güvenilir mi?' dedi. Benim de bankada tanıdığım olduğu için bankanın şubesine gittim. Burada tanıdığım banka görevlisi, yaptığımız görüşmede, çek sahibinin bu güne kadar çeklerinin karşılıksız kalmadığını ancak bu çekin karşılıksız olduğunu söyledi. Ben de çek fotokopisini sanığın babası İ.O.'ya vererek, söylenenleri ona ilettim" diye konuştu.