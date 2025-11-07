SON DAKİKA… Polis 4.5 aydır takip ediyordu… Turuncuya boyadığı saçı yakalattı!

İlk olay, 10 Haziran Salı günü Beyazıt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şüpheli, arkasından yaklaştığı bir kişinin cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çaldı. Bu olaydan 17 gün sonra aynı kişi, aynı yöntemle bir kişinin cep telefonunu çaldı. Yaklaşık 4 ay sonra tramvay bölgesinde tekrar ortaya çıkan şüpheli, bu kez de bebek arabasıyla tramvaydan inen bir kişinin, cep telefonunu çaldı.