Son dakika: Rakipleri lehine bahis oynayan kulüp yöneticileri gözaltına alınmıştı… 32 şüpheli adliyeye sevk edildi

"Futbolda Bahis-Şike" operasyonunu geçtiğimiz hafta İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenlemişti. Ülkemizde faaliyet yürüten bazı yasal bahis siteleri üzerinden rakipleri lehine bahis oynayan bazı kulüp yöneticileri tespit edildi. Bahis hesapları bulunan söz konusu kişilerin gol içerikli bahisler (alt-üst) ve oyuncular yönünden oynadıkları bahisler de saptandı.

Toplamda 33 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla'da çok sayıda adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Kulüplerinde yöneticilik yaptıkları dönemlerde yöneticisi oldukları futbol kulüplerinin maçlarına "Şüpheli" değerlendirilen seçeneklerde bahisler yaptıkları tespit edilen kişilerin aralarında olduğu 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi" Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 32 şüpheli yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.