SON DAKİKA: ’Ramazan abi yapma ben yetimim’ diye feryat etmişti! Ankara’daki sapık için istenen ceza belli oldu...

İddianame düzenlendi. İddianamede, şüphelinin suçlamaları kısmen kabul ettiği, H.A.'yı kız arkadaşı T.Y'nin darp ettiğini, kendisinin ise bu anları cep telefonunun kamerasıyla çektiğini söylediği yer aldı. İddianamede, yapılan inceleme ve alınan ifadeler sonrası H.A.'nın darp edildikten sonra Ramazan D. ve kız arkadaşı tarafından kıyafetlerini çıkarmaya zorlandığı, genç kızın ise Ramazan D.'ye 'abi ne olur yapma' diye yalvardığı aktarıldı. H.A.'yı ıssız alanda bırakarak ayrılan Ramazan D. ile H.A.'nın çektikleri görüntüleri daha sonra sosyal medyada yayınladıkları yer aldı.

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