SON DAKİKA | Ramazan Pişkin’i öldürmüştü! Cinayette flaş gelişme

OTOBÜSE BİNİP BEYOĞLU'NA GELMİŞ

Sigara içen zanlı, ardından Aksaray'da otobüse binerek Beyoğlu Dolapdere sınırları içerisinde otobüsten indi. En son görüntüsü Beyoğlu'nun Hacıhürsev bölgesine giren zanlının izi sokak çalışmasıyla bulundu. Cinayet ekipleri, önce kim olduğu tespit edilmeyen şüphelinin yakalanması için sokak sokak çalışma yaptı.

BABASININ İŞYERİ'DE ORADAYMIŞ

Elde edilen görüntü ile sokak çalışması yapılan şüphelinin Erkan B. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı ile ilgili ayrıntılarda ortaya çıktı. 9 suçtan ayrı suç kayıtlı bulunan şüphelinin Ramazan Pişkin'i tanıdığı öğrenildi. Katil zanlısı Erkan B.'nin babasının iş yerinin Ramazan Pişkin'in çay ocağına yakın olduğu öğrenildi. Katil zanlısının babasının işyerinden dolayı Ramazan Pişkin'i tanıdığı öğrenildi.