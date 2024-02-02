SON DAKİKA | Ramazan Pişkin’i öldürmüştü! Cinayette flaş gelişme

Fatih'te çay ocağında Ramazan Pişkin'i öldüren katil zanlısı Erkan B.'nin, Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu başladı. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda, katil zanlısı Erkan B.'nin Ramazan Pişkin'i tanıdığı ve olayı biranda içeri girip gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre, katil zanlısı gittiği çay ocağında Ramazan Pişkin'e direk saldırarak bıçakladı. Göğsünde 3 bıçak darbesi alan Pişkin hayatını kaybetti.
ZEYTİNBURNU'NDAN 1.5 SAAT YÜRÜMÜŞ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay sonrası geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler şahsı yaklaşık 15 kilometre boyunca kameralarla takip etti. Yapılan çalışmalarda, katil zanlının önce yol haritası ortaya çıkarıldı. Ortaya çıkarılan haritaya göre, zanlı olay günü Zeytinburnu'ndan tam bir buçuk saat yürüyerek olay yerine geldi. Olay sonrası koşarak kaçan zanlı, bir süre sonra durarak, yolda bir kişiden sigara alıp içti.
OTOBÜSE BİNİP BEYOĞLU'NA GELMİŞ
Sigara içen zanlı, ardından Aksaray'da otobüse binerek Beyoğlu Dolapdere sınırları içerisinde otobüsten indi. En son görüntüsü Beyoğlu'nun Hacıhürsev bölgesine giren zanlının izi sokak çalışmasıyla bulundu. Cinayet ekipleri, önce kim olduğu tespit edilmeyen şüphelinin yakalanması için sokak sokak çalışma yaptı.
BABASININ İŞYERİ'DE ORADAYMIŞ
Elde edilen görüntü ile sokak çalışması yapılan şüphelinin Erkan B. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı ile ilgili ayrıntılarda ortaya çıktı. 9 suçtan ayrı suç kayıtlı bulunan şüphelinin Ramazan Pişkin'i tanıdığı öğrenildi. Katil zanlısı Erkan B.'nin babasının iş yerinin Ramazan Pişkin'in çay ocağına yakın olduğu öğrenildi. Katil zanlısının babasının işyerinden dolayı Ramazan Pişkin'i tanıdığı öğrenildi.
SİLAHLI TEHDİTTEN ARANIYORMUŞ
Yapılan çalışmalarda katil zanlısının 9 suç kaydından birinden "Kasten yaralama " suçu bulunuyor. Katil zanlısı Erkan B.'nin annesini darp ederek bu suçu işlediği belirlendi. Ayrıca silahlı tehdit suçundan da arandığı ortaya çıktı.
15 KİLOMETRELİK ARAMADA GÖRÜNTÜYE ULAŞILDI
Olayla ilgili sürdürülen soruşturmada, katil zanlının kimliğinin tespit edilmesi çalışmalarının da detayları ortaya çıktı. Olay sonrası harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri bulamadı. Şüphelinin kaçış istikametinden yola çıkan polis ekipleri tam 15 kilometre bir alanda güvenlik kamera görüntülerini saniye saniye izledi. Yapılan izlemede şüpheliye ait görüntü elde edildi. Görüntülerde katil zanlının Aksaray'da otobüse bindiği ve otobüs görüntüleri de elde edildi. Dolapdere'de inen katil zanlısı Hacıhüsrev istikametine gitmesiyle polis soruşturmasını derinleştirdi. Elde edilen görüntülerdeki kişinin Erkan B. olduğu tespit edildi. Ve ardından operasyon düzenleyerek katil zanlısı yakalandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan şüpheli Erkan B. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.