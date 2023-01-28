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Giriş Tarihi: 28.1.2023 11:28 Son Güncelleme: 28.1.2023 11:29

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı: Emniyet'e 10 bin polis kadrosu...

Binlerce gencin beklediği polis alım sürecinde gözler yeni kadro ilanına çevrilmiş durumda.KPSS'den yeterli puanı alan polis adayları, sözlü ve fiziksel olmak üzere iki ayrı aşamadan geçiyor.Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararnameye göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne toplam 10 bin kişilik polis kadrosu açıldı. İşte detaylar...

Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı: Emniyet’e 10 bin polis kadrosu...

Binlerce gencin beklediği polis alım sürecinde gözler yeni kadro ilanına çevrilmiş durumda. KPSS'den yeterli puanı alan polis adayları, sözlü ve fiziksel olmak üzere iki ayrı aşamadan geçiyor. Bu aşamaları başarı ile geçen adaylar, 6 ay sürecek olan POMEM eğitimlerine başlıyor.

Bu eğitimlerden de başarı ile çıkan adaylar, görev yerlerinin belirlenmesinin ardından işe başlıyor.

MÜJDE RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni kadro ihdas edildi.

10 BİN POLİS ALIMI GERÇEKLEŞECEK

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez bünyesine bin taşra teşkilatına ise 9 bin memur kadrosu ilanı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 10 bin 24 kadro ihdası gerçekleştirildi.

Polis alımı şartları neler?

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.
  • Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak.
  • KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)
  • Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak.
  • Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.
  • Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.
  • Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.
  • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
  • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
  • Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
  • Kişinin silah taşımak için engel bir durumunun olmaması.
  • Ceza almamış olmak.
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı: Emniyet'e 10 bin polis kadrosu...
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