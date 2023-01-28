Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı: Emniyet’e 10 bin polis kadrosu...

Binlerce gencin beklediği polis alım sürecinde gözler yeni kadro ilanına çevrilmiş durumda. KPSS'den yeterli puanı alan polis adayları, sözlü ve fiziksel olmak üzere iki ayrı aşamadan geçiyor. Bu aşamaları başarı ile geçen adaylar, 6 ay sürecek olan POMEM eğitimlerine başlıyor.

Bu eğitimlerden de başarı ile çıkan adaylar, görev yerlerinin belirlenmesinin ardından işe başlıyor.