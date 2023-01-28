Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı: Emniyet’e 10 bin polis kadrosu...

Binlerce gencin beklediği polis alım sürecinde gözler yeni kadro ilanına çevrilmiş durumda. KPSS'den yeterli puanı alan polis adayları, sözlü ve fiziksel olmak üzere iki ayrı aşamadan geçiyor. Bu aşamaları başarı ile geçen adaylar, 6 ay sürecek olan POMEM eğitimlerine başlıyor.
Bu eğitimlerden de başarı ile çıkan adaylar, görev yerlerinin belirlenmesinin ardından işe başlıyor.
MÜJDE RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI
"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni kadro ihdas edildi.
10 BİN POLİS ALIMI GERÇEKLEŞECEK
Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez bünyesine bin taşra teşkilatına ise 9 bin memur kadrosu ilanı yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 10 bin 24 kadro ihdası gerçekleştirildi.
Polis alımı şartları neler?