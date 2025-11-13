SON DAKİKA… Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme! Vücudunda bulunan DNA’lar ile ilgili incelemede tamamlandı!

SON DAKİKA… Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in, 27 Eylül 2024'te kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü'nde cansız bedenine ulaşıldı. İlk olarak 'suda boğulma' olarak raporlanan ölümde, intihar şüphesi arttı.
VÜCUDUNDA 2 ERKEĞE AİT DNA ÇIKTI!
Ancak soruşturma kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan ve 10 Ekim'de dosyaya giren raporda, Rojin'in ölümüyle ilgili çarpıcı bilgiler yer aldı. Öyle ki raporda Rojin'in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin bulunduğunu açıkladı. Bu bulgu, Rojin'e yönelik cinsel istismar ihtimalini güçlü bir şekilde gündeme getirdi.
SORUŞTURMA KKTC'YE UZANDI: ERKEK ÖĞRENCİNİN DNA'SI İNCELENİYOR
Öte yandan savcılık Rojin'in not defterinde bulduğu isim ve şifreler aracılığıyla e-posta hesabına erişim sağladı. E-posta yazışmalarında, Rojin'in 'flört' düzeyinde arkadaş olduğu belirlenen bir isme ulaşıldı. Not defteri ve e-postadaki bu ismin, KKTC'de öğrenci olduğu anlaşıldı. Savcılık talimatıyla ifadesi alınan KKTC'deki öğrenci, Rojin ile arkadaş olduklarını ancak 'sevgili' olmadıklarını ve ölümle ilgili bilgisi olmadığını açıkladı. Bu kişinin de DNA örnekleri alındı.
TELEFON ŞİFRESİ İÇİN PORTEKİZ'E GÖNDERİLDİ
Olayın aydınlatılması için kritik öneme sahip olan Rojin'in göl kıyısında bulunan cep telefonu, şifresinin kırılamaması nedeniyle incelenmek üzere Portekiz'e yollandı. Telefonda Rojin'in Van'da geçirdiği üç gün boyunca kimlerle görüştüğü, varsa bıraktığı mesaj veya video kayıtları araştırılacak.
O DNA KİME AİT? 134 KİŞİ TARANDI…
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı ek raporda, Kabaiş'in vücudunda bulunan DNA örneklerinin 'bulaş' olmadığı vurgulandı.
Raporda otopside yer alan, cenaze bulunduğu sırada orada bulanan, cenazenin hastaneye taşınmasına yer alanlar ile Rojin Kabaiş'in irtibat kurduğu (üniversite ve diğer arkadaşları vb.) kişilerin yer aldığı 134 kişiden DNA örneklerinin alındığı vurgulanarak Kabaiş'in vücudunda bulunan iki DNA örneğinin 134 kişiden alınan DNA ile eşleşmediği ifade edildi. Bu sonucun bulaş ihtimalini ortadan kaldırdığına dikkat çekildi. Savcılık, bu aşamadan sonra şüpheliler üzerine DNA çalışması yapacak.