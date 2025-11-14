SON DAKİKA: Rojin Kabaiş’in sır ölümünde şoke eden iddia! Acılı baba: Atletindeki kan başka bir kadına ait...

Baba Nizamettin Kabaiş, 13 aydır bu acıyı çektiklerini belirterek, dosyanın neden eksik yürütüldüğünü sorguladı. Cumhuriyet Başsavcısı ile görüştüklerini ve çalışmaların hızlandırılmasını talep ettiklerini aktardı. Rojin'in telefonunun açılmaması sorununa da değinen Kabaiş, telefonun incelenmek üzere önce Portekiz'e daha sonra İspanya'ya gönderileceğinin kendilerine söylendiğini paylaştı. Kabaiş, "Katillerin izi var ama tutuklu yok. Rojin'in üzerinden 2 erkek DNA'sı çıktı. Eşleşmedi ve bulaş olmadığı kesinleşti," diyerek adaletin yerini bulması için yetkililere seslendi.