SON DAKİKA: Rojin soruşturması Van’dan KKTC’ye uzandı: İki erkek DNA’sı bulundu! Katil not defterindeki isim mi?

Savcılık, DNA örneklerinin otopsi, olay yeri incelemesi veya cesedin taşınması sırasında gerçekleşmiş olabilecek 'bulaşma' ihtimalini de değerlendiriyor. Bu nedenle, bugüne kadar olay yeri inceleme ekibi, cesedi taşıyan görevliler ve otopsiyi yapan Adli Tıp uzmanları dahil 50'den fazla kişinin DNA örneği alındı. Ancak, bu iki DNA örneği henüz hiçbirisiyle eşleşmedi. Soruşturma kapsamında 42 kişinin de ifadesi alındığı öğrenildi.