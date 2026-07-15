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Giriş Tarihi: 15.07.2026 16:11 Son Güncelleme: 15.07.2026 16:16

SON DAKİKA... Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmıştı: Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Ankara’nın Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

SENA UYANER SENA UYANER
SON DAKİKA... Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmıştı: Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı
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Ankara'nın Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.

"SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA", "RÜŞVET ALMAK"
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Can Güner hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet almak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 15 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/458 sorgu sayılı kararıyla tutuklama kararı verildi.

Açıklamada, Güner'in Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

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