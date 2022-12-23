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Giriş Tarihi: 23.12.2022 15:46 Son Güncelleme: 23.12.2022 15:49

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen uçağın lastiği patladı: 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi tahliye edildi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen yolcu uçağının iniş takımındaki lastiklerden biri patladı. Uçakta bulunan 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi tahliye edildi.

DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı’na inen uçağın lastiği patladı: 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi tahliye edildi

Son dakika: Anadolu Jet'in Kars'tan havalanan yolcu uçağı, saat 13.58'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Park yerine gitmek için 'taksi yapan' uçağın iniş takımındaki lastiklerden biri patladı. Güvenlik amaçlı olarak itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Uçakta bulunan 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi tahliye edildi.
THY'den yapılan açıklamada, "Kars-Sabiha Gökçen seferini gerçekleştiren TC-JFF kuyruk numaralı Boeing 737-800 tipi uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sonrası park yerine doğru taksi yaptığı esnada ana iniş takımındaki lastiklerden biri patlamıştır. Uçakta bulunan 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi sorunsuz şekilde tahliye edilmiştir. Konuyla ilgili teknik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

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Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen uçağın lastiği patladı: 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi tahliye edildi
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