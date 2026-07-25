SON DAKİKA... Sağanak yağışın vurduğu Ankara’da feci olay! Yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi, otopsi işlemleri için Elmadağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, bölgede etkili olan olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi. İ.Ö. ile beraber büyüdüklerini belirten Yeşildere Fatih Mahallesi muhtarı Hüseyin Deveci, arkadaşının bu sabah hayvan gütmek için evden ayrıldığını ve 5 dakika sonra kendisine yıldırım düştüğünü ve hayatını kaybettiğini belirtti. Çevredeki komşuların kendisine yardım etmek için yanına gittiğinde İ.Ö.'nün hayatını kaybettiğini ifade eden Deveci, arkadaşının hobi olarak çobanlık yaptığını sözlerine ekledi.