SON DAKİKA SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI: Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı başvuruları başladı mı, kadro ve branş dağılımı nasıl, nasıl başvurulur?

Son dakika Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı duyurusu geldi. Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre, 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplamda Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı yapılacak. Adaylar, sözleşmeli kadrolar için ÖSYM kılavuzu üzerinden tercih yapabilecek, sürekli işçi alımları ise İŞKUR aracılığıyla ilan edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı18 bin personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden başvurulur, şartları neler?