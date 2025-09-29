SON DAKİKA SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI: Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı başvuruları başladı mı, kadro ve branş dağılımı nasıl, nasıl başvurulur?

Son dakika Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı duyurusu geldi. Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre, 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplamda Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı yapılacak. Adaylar, sözleşmeli kadrolar için ÖSYM kılavuzu üzerinden tercih yapabilecek, sürekli işçi alımları ise İŞKUR aracılığıyla ilan edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı18 bin personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden başvurulur, şartları neler?
SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK!
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 18 bin yeni personel alımı ile iligli açıklamasında şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz.
📌 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır.
📌 Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır.
📌 Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir.
Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum. "