SON DAKİKA SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI: Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı başvuruları başladı mı, kadro ve branş dağılımı nasıl, nasıl başvurulur?

Giriş Tarihi: 29.9.2025 00:44 Son Güncelleme: 29.9.2025 00:48

Merakla beklenen Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplamda 18 bin personel alımı yapılacak. Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM’nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacak. Sürekli işçi alımı ise İŞKUR tarafından ilan edilecektir. Bakan Kemal Memişoğlu'nun açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı kadro ve branş dağılımı da belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı18 bin personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden başvurulur, şartları neler?

Son dakika Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı duyurusu geldi. Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre, 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplamda Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı yapılacak. Adaylar, sözleşmeli kadrolar için ÖSYM kılavuzu üzerinden tercih yapabilecek, sürekli işçi alımları ise İŞKUR aracılığıyla ilan edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı18 bin personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden başvurulur, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı duyurusu geldi. Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre, 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplamda Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı yapılacak. Adaylar, sözleşmeli kadrolar için ÖSYM kılavuzu üzerinden tercih yapabilecek, sürekli işçi alımları ise İŞKUR aracılığıyla ilan edilecek.

BAKAN MEMİŞOĞLU MÜJDEYİ VERDİ!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 18 bin yeni personel alımı ile iligli açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz.

📌 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır.

📌 Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır.

📌 Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir.

Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum. "

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

