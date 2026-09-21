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Giriş Tarihi: 21.09.2026 11:07

SON DAKİKA! Sakarya'da kan donduran evlat vahşeti! 16 yaşındaki genç, annesini acımasızca katletti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde B.İ. (16), tartıştığı annesi İpek İpek'i (34) tabancayla vurarak öldürdü, yanındaki H.T.'yi de ağır yaraladı.

DHA
SON DAKİKA! Sakarya’da kan donduran evlat vahşeti! 16 yaşındaki genç, annesini acımasızca katletti
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Olay, gece saatlerinde Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. B.İ. ile annesi İpek İpek ve yanlarındaki H.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile B.İ., annesi İpek İpek ve H.T.'ye tabancayla ateş etti. Olayda İpek ile H.T., ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İpek İpek, kurtarılamadı. İpek'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Yaralı H.T.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan B.İ.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.
#SAPANCA #SAKARYA

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