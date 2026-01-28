SON DAKİKA... Sakarya’da yol kenarında bulunan kemik parçaları ekipleri alarma geçirdi: 3 şüpheli yakalandı!

5 AT BULUNDU

Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla C.T. ve H.T. yakalandı. Kesim işlerinde kullanıldığı değerlendirilen bir ahırda yapılan kontrolde de 5 at bulundu. Atlar Sapanca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şüpheliler hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı.