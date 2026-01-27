SON DAKİKA: Samsun’da dehşet veren ’yasak aşk’ cinayeti! Ferit Marhan yol ortasında satırla öldürülmüştü! Mesajlar ortaya çıktı: 2 ay önce...

CİNAYET ÖNCESİ MESAJLAŞMA DETAYI ŞOKE ETTİ

Polis ekiplerinin yürüttüğü titiz soruşturmada, Gamze Sagamer'in telefon incelemeleri olayın seyrini değiştirecek bir kanıtı ortaya çıkardı. Yapılan incelemede, anne ile oğulun Ferit Marhan'ın aracına binmeden hemen önce cinayetle ilgili mesajlaştıkları tespit edildi. Bu durum, olayın bir "anlık öfke" mi yoksa "planlı bir infaz" mı olduğu sorusunu akıllara getirdi.