SON DAKİKA: Samsun’da dehşet veren ’yasak aşk’ cinayeti! Ferit Marhan yol ortasında satırla öldürülmüştü! Mesajlar ortaya çıktı: 2 ay önce...

Samsun, 24 Ocak akşamı Düvecik Mahallesi'nde işlenen korkunç cinayetle sarsıldı. Edinilen bilgilere göre, 4 çocuk babası seyyar satıcı Ferit Marhan, gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen 3 çocuk annesi Gamze Sagamer (38) ve oğlu A.S. (23) ile bir araya geldi. Hafif ticari araç içerisinde başlayan tartışma, kısa sürede kanlı bir infaza dönüştü.
"AMACIM KORKUTMAKTI, BOĞAZI KESİLDİ"
Emniyetteki ifadesinde dehşet anlarını anlatan Gamze Sagamer, Ferit Marhan ile bir süredir ilişkisi olduğunu ancak son dönemde şiddet ve tehdit gördüğünü iddia etti. Sagamer ifadesinde; "Evdeki satır ve bıçağı alıp yanına bindim. Tartışma sırasında bıçağı boğazına dayadım, amacım korkutmaktı ama kesildi. Sonra satırla vurdum" diyerek suçunu itiraf etti.
CİNAYET ÖNCESİ MESAJLAŞMA DETAYI ŞOKE ETTİ
Polis ekiplerinin yürüttüğü titiz soruşturmada, Gamze Sagamer'in telefon incelemeleri olayın seyrini değiştirecek bir kanıtı ortaya çıkardı. Yapılan incelemede, anne ile oğulun Ferit Marhan'ın aracına binmeden hemen önce cinayetle ilgili mesajlaştıkları tespit edildi. Bu durum, olayın bir "anlık öfke" mi yoksa "planlı bir infaz" mı olduğu sorusunu akıllara getirdi.
OĞLU VE EŞİ DE GÖZALTINDA: TELEFONU KIRIP ÇÖPE ATMIŞLAR
Olayın ardından Gamze Sagamer karakola giderek teslim olurken, kaçan eşi D.A.S. ve oğlu A.S. polis tarafından yakalandı. Oğlu A.S. ifadesinde annesinin saldırıyı gerçekleştirdiğini, kendisinin sadece orada bulunduğunu iddia ederken; cinayetin ardından Ferit Marhan'a ait cep telefonunun, içindeki görüntüler nedeniyle kırılarak çöpe atıldığı belirlendi.
ÖLDÜRÜLEN FERİT MARHAN
3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Samsun Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan Gamze Sagamer, eşi D.A.S. ve oğlu A.S., yoğun güvenlik önlemleri altında Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Türkiye'nin konuştuğu vahşi cinayetle ilgili yargı süreci devam ediyor.