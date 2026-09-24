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Giriş Tarihi: 24.09.2026 11:02

SON DAKİKA... Samsun’da feci kaza! Organ nakil aracı elektrik direğine çarptı: Yaralılar var!

SON DAKİKA... Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Nakil için organ taşıyan Samsun UMKE'ye ait aracın elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen olayda 1'i ağır 2 sağlık personeli yaralandı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
SON DAKİKA... Samsun’da feci kaza! Organ nakil aracı elektrik direğine çarptı: Yaralılar var!
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Kaza, Samsun-Ordu kara yolu 75. kilometresi Sakarlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan nakil için Samsun'a organ getiren Samsun UMKE'ye ait 55 SS 287 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp yoldan çıktı.

1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada araç sürücüsü Mehmet Akif Çıplak (40) ile Mehmet Can Gür (26) yaralandı. Yaralılar, Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Can Gür'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gür, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAMSUN

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SON DAKİKA... Samsun’da feci kaza! Organ nakil aracı elektrik direğine çarptı: Yaralılar var!
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