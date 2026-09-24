SON DAKİKA... Samsun’da feci kaza! Organ nakil aracı elektrik direğine çarptı: Yaralılar var!

Kaza, Samsun-Ordu kara yolu 75. kilometresi Sakarlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan nakil için Samsun'a organ getiren Samsun UMKE'ye ait 55 SS 287 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp yoldan çıktı.
1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI
Kazada araç sürücüsü Mehmet Akif Çıplak (40) ile Mehmet Can Gür (26) yaralandı. Yaralılar, Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Can Gür'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gür, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı.