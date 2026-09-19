SON DAKİKA… Samsung’dan standart dışı televizyon skandalı! İzleyici hala bazı kanallara erişemiyor: Yetkili kurumlar yaptırım uygulayacak mı?

SON DAKİKA… Samsung, Türkiye'de standart dışı televizyon skandalı ile gündeme geldi. Türksat 3A'dan Türksat 4A'ya geçişi sırasındaki frekans değişimi, şoke eden uygulamayı gözler önüne serdi. Buna göre Samsung'un Türksat kanal güncelleme sistemi olmayan televizyonları Türkiye'de sattığı belirlendi. Kanal güncelleme sistemi olmaması nedeniyle frekans değişimi sonrası bazı kanallara erişim sıkıntısı meydana geldi. Tüketiciler yaşadıkları mağduriyet sonrası Samsung'a tepki gecikmedi.
TÜKETİCİ MAĞDURİYETİ HALA GİDERİLMEDİ!
Türkiye'ye ithal edilen ürünlerin belli standartlarda olması gerekiyor. Böylece tüketicinin mağdur olması engelleniyor. 16 Ağustos'ta yapılan Türksat 3A'dan Türksat 4A'ya geçiş sonrası Samsung'un Türkiye'ye ülke standartlara uymayan televizyonları getirip sattığı ortaya çıktı. Ve o televizyonlar ciddi bir mağduriyete yol açtı. Çünkü frekans değişimi sonrası bazı kanallara erişilemiyor. Çünkü Samsung'un bazı modellerinde aslında olmazsa olmaz olması gereken TKGS yani Türksat kanal güncelleme sistemi bulunmuyor. Frekans değişiminin üzerinden bir ayı aşkın süre geçti. Ancak tartışmalar hala sürüyor. Çünkü izleyici hala bazı kanallara erişemiyor.
YETKİLİ KURUMLAR YAPTIRIM UYGULAYACAK MI?
Samsung ise yaşanan mağduriyetle ilgili net bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. İnternet sitesinde yapılan açıklamalar, Türksat kanal güncelleme sistemi olmayan televizyonlardaki sorunu hiçbir şekilde çözmüyor. Firmanın Türkiye temsilcileri ise konuyu zamana yayıyor. Yani sorunu ve tüketici mağduriyetlerini gidermek için gerekli adımlar bir türlü atılmış değil.
Peki, Samsung standart dışı bu televizyonları Türkiye'ye nasıl ve neden getirdi? Yetkili kurumlar bu mağduriyetin giderilmesi konusunda hangi yaptırımları devreye sokacak? Tüketici mağduriyetleri giderilip yeniden benzer sıkıntıların yaşanmaması için hangi tedbirler alınacak? Bu soruların cevabını zaman gösterecek.