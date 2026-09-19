SON DAKİKA… Samsung’dan standart dışı televizyon skandalı! İzleyici hala bazı kanallara erişemiyor: Yetkili kurumlar yaptırım uygulayacak mı?

YETKİLİ KURUMLAR YAPTIRIM UYGULAYACAK MI?

Samsung ise yaşanan mağduriyetle ilgili net bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. İnternet sitesinde yapılan açıklamalar, Türksat kanal güncelleme sistemi olmayan televizyonlardaki sorunu hiçbir şekilde çözmüyor. Firmanın Türkiye temsilcileri ise konuyu zamana yayıyor. Yani sorunu ve tüketici mağduriyetlerini gidermek için gerekli adımlar bir türlü atılmış değil.

Peki, Samsung standart dışı bu televizyonları Türkiye'ye nasıl ve neden getirdi? Yetkili kurumlar bu mağduriyetin giderilmesi konusunda hangi yaptırımları devreye sokacak? Tüketici mağduriyetleri giderilip yeniden benzer sıkıntıların yaşanmaması için hangi tedbirler alınacak? Bu soruların cevabını zaman gösterecek.