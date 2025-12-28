SON DAKİKA! Sanatçı Güllü'nün oğlu Tuğberk o konuşmayı ilk kez açıkladı! "Ölümüyle ilgili tek ihtimal var"

Tuğberk Gülter, "Ablam ilişkileri anlamında daha güçsüz karakterde, karşısındaki ne istiyorsa her şeyi yapar." dedi.

"ANNEMİN KERVAN İLE ARASI İYİ DEĞİLDİ"

Tuğberk, "Son zamanlarda annemin Tuğyan ve Kervan (ablasının sevgilisi) ile arası iyi değildi. Bir gün ablamın intihar girişimi olmuştu. Mutfak camında. O gün Tuğyan, Kervan ve annemin arasını ben topladım" ifadelerini kullandı.

Tuğberk, ablası Tuğyan'ı önümüzdeki haftalarda cezaevinde ziyaret edeceğini açıkladı.