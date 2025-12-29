SON DAKİKA: Şanlıurfa’dan kahreden haber! Kanala uçan arabadaki baba ve 3 çocuğu aranıyordu...

Hayatını kaybedenlerin sürücü Halil G.'nin oğlu ve iki yeğeni olduğu öğrenilirken, Vali Şıldak; "Ekiplerimiz ilk andan itibaren bölgeye intikal etti. Maalesef 3 evladımızın cansız bedenine ulaştık. Araç sürücüsü Halil Gündüz ise henüz bulunamadı, arama faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor," açıklamasında bulundu.