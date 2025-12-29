SON DAKİKA: Şanlıurfa’dan kahreden haber! Kanala uçan arabadaki baba ve 3 çocuğu aranıyordu...

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde yürekleri yakan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğinden haberdar olmayan Halil G., oğlu ve yeğenlerini okula götürmek üzere yola çıktı. Ancak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki tahliye kanalına devrilerek akıntıya kapıldı.
Olayın hemen ardından araç içerisinde bulunan 2 kişi, kendi imkanlarıyla camı kırarak dışarı çıkmayı başardı ve durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda dalgıç polis, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Suyun debisinin yüksek olması ve olumsuz hava şartları arama kurtarma çalışmalarını güçleştirirken, vinç yardımıyla sudan çıkarılan otomobilin boş olduğu tespit edildi.
Hayatını kaybedenlerin sürücü Halil G.'nin oğlu ve iki yeğeni olduğu öğrenilirken, Vali Şıldak; "Ekiplerimiz ilk andan itibaren bölgeye intikal etti. Maalesef 3 evladımızın cansız bedenine ulaştık. Araç sürücüsü Halil Gündüz ise henüz bulunamadı, arama faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor," açıklamasında bulundu.
ACI DETAY: OKUL TATİL OLUNCA GERİ DÖNÜYORLARMIŞ
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar da olay yerinde yaptığı açıklamada kazanın detaylarına değindi. Gülpınar, sürücünün çocukları okula götürdüğünü ancak okulların kar tatili olduğunu öğrenince eve dönmek üzere yola devam ederken kazanın gerçekleştiğini ifade etti.
Yoğun akıntıya rağmen ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Gülpınar, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, kayıp babanın bir an önce bulunması için duacı olduklarını söyledi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, kanal boyunca arama kurtarma çalışmaları geniş bir alanda titizlikle sürdürülüyor.