SON DAKİKA: Şanlıurfa'da otomobil kanala düştü! Feci olayda baba ve 3 çocuğu aranıyor

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına düştü. Feci olayda baba ve 3 çocuğu aranıyor

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı. Halil Gündüz yönetimindeki henüz plakası tespit edilemeyen otomobil, kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, ambulans ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Otomobilde bulunduğu değerlendirilen 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı. Harran Kaymakamı Harun Reşit Han ile Harran Belediye Mahmut Özyavuz da çalışmaları olay yerinden takip ediyor.

