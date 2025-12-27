SON DAKİKA... Şarkıcı Güllü cinayetinde tutuklanmıştı: Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun uyuşturucu testi sonucu belli oldu!

Teknik ve fiziki takip sonrası, daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul'da polis tarafından yakalanıp, Yalova'ya getirildi. Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında 'ev hapsi' kararı verildi.