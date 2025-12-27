Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Şarkıcı Güllü cinayetinde tutuklanmıştı: Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun uyuşturucu testi sonucu belli oldu!
Giriş Tarihi: 27.12.2025 17:00 Son Güncelleme: 27.12.2025 17:08

SON DAKİKA... Şarkıcı Güllü cinayetinde tutuklanmıştı: Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun uyuşturucu testi sonucu belli oldu!

SON DAKİKA... Şarkıcı Güllü, 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güllü öldüğü sırada yanında olan Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya yapılan uyuşturuc testinin sonucu da geldi. İşte detaylar...

DHA Yaşam
'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi.

Teknik ve fiziki takip sonrası, daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul'da polis tarafından yakalanıp, Yalova'ya getirildi. Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında 'ev hapsi' kararı verildi.

ANALİZ SONUÇLARI BELLİ OLDU

Devam eden soruşturma kapsamında, 24 Kasım 2025 tarihinde Güllü'nün olay akşamı evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Uludan, uyuşturucu kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için saç örnekleri alınıp, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, Gülter ile Ulu'nun saç örneklerinde herhangi bir uyuşturucuya rastlanmadı. Bursa Adli Tıp Kurumu test sonucunu, 9 Aralık tarihinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi.

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

