Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk AHaber'de! Sanatçı Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralanıyor
Giriş Tarihi: 28.12.2025 21:04 Son Güncelleme: 28.12.2025 21:16

Son dakika haberi: Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Sanatçı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter AHaber canlı yayınına katılıyor.

Son dakika haberi... Şarkıcı Güllü'nün ölümü Türkiye'yi sarstı. Sanatçı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter AHaber canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.

ACI HABERİ ALINCA NELER DÜŞÜNDÜ?

Şarkıcı Güllü'nün oğlu, pencereden düşme haberini aldıktan sonra, ilk olarak yaşananları kaza olarak değerlendirdiğini kaydetti. Tuğberk, ablasının çığlık atarak kendisini aradığını söyledi.

SORUŞTURMA NE DURUMDA?

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. Diğer 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverilmişti

