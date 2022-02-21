Son dakika: Mahkemeden Gezi Davası kararı! Çarşı ve Osman Kavala...

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın tek tutuklu sanığı olan Osman Kavala, duruşmaya katılmadı. Cumhuriyet savcısı, Kavala ile arkadaşlarının yargılandığı dosyanın Çarşı grubu davasından ayrılmasını talep etti. Kavala'nın avukatları da dosyaların ayrılmasına ilişkin Cumhuriyet savcısının talebine katıldıklarını belirtti.

MAHKEME TALEBİ KABUL ETTİ

"Gezi ana davası" ile birleştirilen "Çarşı davası"nın ayrılmasına karar verildi.

OSMAN KAVALA'NIN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Mütalaa hazırlanmak üzere dosya savcılığa gönderilmesine ve Osman Kavala tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 21 Mart'ta yapılacak.

YARGITAY KARARI İLE BİRLEŞMİŞTİ

Gezi Parkı olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde beraat etmiş, istinaf mahkemesi beraat kararını bozmuştu. İkinci kez yapılan yargılamada önce Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey'e İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 15 Temmuz davası birleştirilmiş, ardından dava Yargıtay tarafından bozulan 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki 35 Çarşı üyesinin yargılandığı dava ile birleştirilmişti.



Yargıtay 18 Mart 2021'de Çarşı sanıkları ile Gezi olaylarını organize ve finanse ettiği öne sürülen Kavala ve ekibi arasında irtibat bulunduğunu belirterek, bu davaların birleştirilip birleştirilmeyeceğine bakılmadan karar verilmesini bozma gerekçesi yapmıştı.