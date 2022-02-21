Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Mahkemeden Gezi Davası kararı! Çarşı ve Osman Kavala...
Giriş Tarihi: 21.2.2022 11:57 Son Güncelleme: 21.2.2022 12:34

Son dakika: Mahkemeden Gezi Davası kararı! Çarşı ve Osman Kavala...

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Son dakika: Mahkemeden Gezi Davası kararı! Çarşı ve Osman Kavala...

Son dakika haberi: Gezi olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan işadamı Osman Kavala'nın yargılandığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet savcısı, Kavala ile arkadaşlarının yargılandığı dosyanın Çarşı grubu davasından ayrılmasını talep etti. Mahkeme heyeti bu talebi kabul ederken, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın tek tutuklu sanığı olan Osman Kavala, duruşmaya katılmadı. Cumhuriyet savcısı, Kavala ile arkadaşlarının yargılandığı dosyanın Çarşı grubu davasından ayrılmasını talep etti. Kavala'nın avukatları da dosyaların ayrılmasına ilişkin Cumhuriyet savcısının talebine katıldıklarını belirtti.

MAHKEME TALEBİ KABUL ETTİ

"Gezi ana davası" ile birleştirilen "Çarşı davası"nın ayrılmasına karar verildi.

OSMAN KAVALA'NIN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Mütalaa hazırlanmak üzere dosya savcılığa gönderilmesine ve Osman Kavala tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 21 Mart'ta yapılacak.

YARGITAY KARARI İLE BİRLEŞMİŞTİ

Gezi Parkı olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde beraat etmiş, istinaf mahkemesi beraat kararını bozmuştu. İkinci kez yapılan yargılamada önce Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey'e İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 15 Temmuz davası birleştirilmiş, ardından dava Yargıtay tarafından bozulan 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki 35 Çarşı üyesinin yargılandığı dava ile birleştirilmişti.

Yargıtay 18 Mart 2021'de Çarşı sanıkları ile Gezi olaylarını organize ve finanse ettiği öne sürülen Kavala ve ekibi arasında irtibat bulunduğunu belirterek, bu davaların birleştirilip birleştirilmeyeceğine bakılmadan karar verilmesini bozma gerekçesi yapmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi - 'Cin çıkarma' bahaneli tecavüz! Mağdur kadınların vücutlarına simgeler çizmiş
Afrika’nın gururuna Türk damgası! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
SON DAKİKA: Datça ve Şarköy'de art arda depremler! İstanbul'da da hissedildi
Casus oyununda ikinci perde! İranlı muhalifi kaçırma planını MİT bozdu
SON DAKİKA HABERİ: Halil Falyalı cinayetinde sıcak gelişme! Özel harekat önlem aldı!
Son dakika: Yeliz Yeşilmen hayatının kırılma anını gözyaşlarıyla anlattı: Babamdan başlayarak hayatımdaki tüm erkekler...
Bilmemek ayıp değil biliyorum pozu kesmek ayıp
SON DAKİKA | Olası bir Rusya Ukrayna savaşı kapıda mı? Kremlin'den gözdağı: İstenmeyen sonuçlar yaşanabilir
Hadise'nin kabusu olmuştu! Şarkıcı Hadise'ye taciz cezasız kalmadı! "Seni kimseye yar etmem"
Kapıyı feministler açtı, erkekler girdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Mahkemeden Gezi Davası kararı! Çarşı ve Osman Kavala...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA