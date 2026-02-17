SON DAKİKA… Sayyora Ergashaliyeva cinayetinde kan donduran detaylar: 400 bin ton atıkta ceset parçaları aranacak!

400 BİN TON ATIKTA ARANACAK!

Cenazeye ilişkin ise Avukat Bozkurt, "İstanbul çok büyük bir il, özellikle cesedin bir parçasının Anadolu bir parçasının Avrupa Yakası'nda olması çöp toplama alanlarının 2 yaka için farklı noktalar olması, bulunma ihtimalini çok düşük ihtimallere düşürdü. Emniyet hala araştırma yapıyor şimdiye kadar 400 bin tona yakın bir çöp ayrıştırma gerçekleştirilmiş, emniyet arıyor, umarız ki bulunur" diye konuşmuştu.