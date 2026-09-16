SON DAKİKA | Seferihisar Belediyesi operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 15 Eylül'de operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında, belediyenin inşaat ve imar işlemlerinde usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinden rüşvet alınıp verildiği, ayrıca belediye bünyesindeki ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı iddiaları üzerine çalışma yürütüldü.

29 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda aralarında belediye çalışanları, eski belediye yöneticileri, meclis üyeleri ve çeşitli şirketlerin sahip ve çalışanlarının da bulunduğu 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararları sonucunda 29 şüpheli tutuklandı, 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

BELEDİYE PERSONELİ VE MECLİS ÜYELERİ DE TUTUKLANDI

Tutuklananlar arasında CHP Seferihisar Belediyesi Meclis Üyesi ve şirket sahibi Hüseyin Kocaer, CHP Buca Belediyesi Meclis Üyesi ve şirket sahibi Doğan Sarıkaya, Seferihisar Belediyesi Satın Alma Müdürü Ergin Doğan, Gelirler Müdürü Zafer Karaman, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Koray İpekten, Temizlik İşleri Müdürü İlhan Odabaşıve Mali Hizmetler Müdürü Abdurrahman Argın da yer aldı.

Seferihisar Belediyesi eski İmar Müdürü Erkan Demir, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ahmet Özgür Adana, mühendis ve eski Plan Proje Müdürü Güldem Çınar, belediye iştirak şirketinde görev yapan bazı personel ile çok sayıda şirket sahibi ve çalışanı da tutuklanan şüpheliler arasında yer aldı. Soruşturma kapsamında eski Doğanbey Belediye Başkanı Halil Çadır ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden İsmail Emre Müezzinoğlu savcılık tarafından serbest bırakılırken, diğer 17 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör