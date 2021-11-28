Son dakika: Seydikemer’de aile katliamı! Av tüfeği ile dehşet saçtı: 3 ölü

AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ AÇTI

Bugün akşam saatlerinde amcası Adnan Buhuroğlu ve kuzenleri Tahsin Buhuroğlu ve Yasin Buhuroğlu'nun evde olduğunu gören R.B av tüfeğini alarak amcasının evine geldi. R.B. amcası ve kuzenleri yer sofrasında yemek yediği sırada pencereden av tüfeğiyle ateş ederek olay yerinden kaçtı.