Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Seydikemer'de aile katliamı! Av tüfeği ile dehşet saçtı: 3 ölü
Giriş Tarihi: 28.11.2021 01:31 Son Güncelleme: 28.11.2021 01:43

Son dakika: Seydikemer'de aile katliamı! Av tüfeği ile dehşet saçtı: 3 ölü

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Son dakika: Seydikemer’de aile katliamı! Av tüfeği ile dehşet saçtı: 3 ölü

Son dakika haberleri: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, bir aileye silahlı saldırı yapıldı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olduğu ileri sürülen bir şahıs, amcası ve kuzenlerini av tüfeği ile yemek yedikleri sırada yer sofrasında öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ailenin yakınları olay yerinde büyük üzüntü yaşadı.

Son dakika haberleri: Seydikemer ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde yaşayan Adnan Buhuroğlu (55) ile yeğeni R.B arasında iki gün önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. İddiaya göre R.B amcasını ölümle tehdit ederek evden ayrıldı.

AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ AÇTI

Bugün akşam saatlerinde amcası Adnan Buhuroğlu ve kuzenleri Tahsin Buhuroğlu ve Yasin Buhuroğlu'nun evde olduğunu gören R.B av tüfeğini alarak amcasının evine geldi. R.B. amcası ve kuzenleri yer sofrasında yemek yediği sırada pencereden av tüfeğiyle ateş ederek olay yerinden kaçtı.

BABA VE OĞULLARI HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri amca ve kuzenlerin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kurumlara “anadili gibi” makine çevirisi yapıyor
Kurumlara “anadili gibi” makine çevirisi yapıyor

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan R.B. jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda hayatını kaybeden baba ve oğulların cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ailenin yakınları olay yerinde büyük üzüntü yaşadı.

Kurumlara “anadili gibi” makine çevirisi yapıyor
Kurumlara “anadili gibi” makine çevirisi yapıyor
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Son dakika: Seydikemer'de aile katliamı! Av tüfeği ile dehşet saçtı: 3 ölü
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