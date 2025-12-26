Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Şile Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 26.12.2025 09:40 Son Güncelleme: 26.12.2025 10:11

SON DAKİKA: Şile Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyeti tarafından Şile Belediyesi’ne yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Emir SOMER
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Şile Belediyesi'ne yönelik daha önce yapılan operasyon sonucu elde edilen rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin bilgi ve belgeler ışığında ikinci dalga operasyon düzenlemişti.

Gerçekleştirilen operasyonda; 1'i cezaevinde olmak üzere toplam 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bahsi geçen suçlara karıştıkları saptanan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi ve şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

