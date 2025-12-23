Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Şile Belediyesi'ne operasyon: 23 kişi gözaltında
Giriş Tarihi: 23.12.2025 08:42 Son Güncelleme: 23.12.2025 09:46

SON DAKİKA... İstanbul Emniyeti; Şile Belediyesi’ne yönelik ikinci dalga operasyon düzenledi. 23 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul Emniyeti’ne getirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Şile Belediyesi'ne yönelik daha önce yapılan operasyon sonucu elde edilen rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin bilgi ve belgeler ışığında ikinci dalga operasyon düzenledi.

23 ŞÜPHELİ EMNİYET'E GETİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonda; 1'i cezaevinde olmak üzere toplam 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bahsi geçen suçlara karıştıkları saptanan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

