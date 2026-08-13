SON DAKİKA! Silivri’de tarlada yangın! Havadan ve karadan müdahaleler sürüyor

Yangın, Akören Mahallesi'nde yerleşim alanına yakın noktadaki otluk alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine İstanbul'un farklı noktalarından çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine tedbir amacıyla bazı evlerin tahliye edildiği öğrenildi.

İtfaiye ekipleri karadan alevlere müdahale ederken, söndürme çalışmalarına helikopterler de destek veriyor. Yangın nedeniyle Silivri TEM Otoyolu'nun Edirne ve Ankara istikametleri trafiğe kapatılırken, bölgede araç yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.