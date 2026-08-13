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Giriş Tarihi: 13.08.2026 15:17 Son Güncelleme: 13.08.2026 16:08

SON DAKİKA! Silivri'de tarlada yangın! Havadan ve karadan müdahaleler sürüyor

Silivri'de otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangına itfaiye ekipleri karadan ve havadan müdahale ederken, TEM Otoyolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

DHA
SON DAKİKA! Silivri’de tarlada yangın! Havadan ve karadan müdahaleler sürüyor
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Yangın, Akören Mahallesi'nde yerleşim alanına yakın noktadaki otluk alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine İstanbul'un farklı noktalarından çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine tedbir amacıyla bazı evlerin tahliye edildiği öğrenildi.

İtfaiye ekipleri karadan alevlere müdahale ederken, söndürme çalışmalarına helikopterler de destek veriyor. Yangın nedeniyle Silivri TEM Otoyolu'nun Edirne ve Ankara istikametleri trafiğe kapatılırken, bölgede araç yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

#SİLİVRİ #YANGIN

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SON DAKİKA! Silivri'de tarlada yangın! Havadan ve karadan müdahaleler sürüyor
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