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Giriş Tarihi: 8.09.2026 13:54

SON DAKİKA... Silivri'deki gemi kazası! Tuğberk İmamoğlu gemisini arama çalışmaları 7'nci gününde

SON DAKİKA... İstanbul Silivri açıklarında Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli iki geminin çarpışması ardından kaybolan 10 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları 7'nci gününde devam ediyor. Sahilde kurulan kriz masasında kayıp ailelerinin endişeli bekleyişi sürüyor.

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İHA
SON DAKİKA... Silivri’deki gemi kazası! Tuğberk İmamoğlu gemisini arama çalışmaları 7’nci gününde
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SON DAKİKA... Silivri Marmara Denizi'nde 18 mil açıklarda yaşanan kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpışmıştı.

10 PERSONELDEN İZ YOK

Kazada Tuğberk İmamoğlu isimli gemi yaklaşık 8 dakikada batarken, içinde bulunan 10 kişilik mürettebat ise kaybolmuştu. Kaybolan gemi mürettebatını aramak için havadan ve denizden yapılan çalışmalar 7'nci gününde de devam ediyor. Ailelerin ise alandaki bekleyişi sürüyor.

#İSTANBUL #TUĞBERK İMAMOĞLU

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