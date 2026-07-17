SON DAKİKA... Şırnak’ta Habur Çayı’nda akıntıya akıntıya kapılmıştı! 9 gündür aranan Erkan Sak’tan acı haber!

ARAMA ÇALIŞMALARI 9 GÜNDÜR DEVAM EDİYORDU

Arama çalışmalarının 9'uncu gününde Türkiye-Irak sınır hattında yer alan sarp kayalıklar ile ulaşımın güç olduğu bölgelerde hem karadan hem de havadan arama faaliyetleri yürütüldü. Çalışmalarda, AFAD'ın özel izinle kullandığı yapay zeka destekli dronlar da kullanıldı. Termal kamera sistemleri ve gelişmiş görüntü analiz teknolojileriyle donatılan dronlar, Habur Çayı'nın kilometrelerce uzanan güzergahını havadan tararken, kara ekipleri ise kayalık bölgeler, sazlık alanlar ve su kenarındaki noktaları tek tek kontrol edildi.

Ancak umut yerini acıya bıraktı. Erkan Sak'ın cansız bedeni, olay yerine 3 kilometre uzaklıkta bulundu.