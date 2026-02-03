SON DAKİKA: Şişli’de sır olay! İş insanı Musa Toykar pijamalarıyla yangın merdiveninde ölü bulundu!

ÜZERİNDE PİJAMALARI VARDI: ŞÜPHELİ ÖLÜM SORUŞTURMASI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Toykar'ın hayatını kaybettiğini kesinleştirdi. İlk incelemelerde Toykar'ın üzerinde sadece pijamalarının olması dikkat çekti. Cumhuriyet Savcısı, olayın oluş şekli ve konumu nedeniyle ölümü "şüpheli" olarak kayıtlara geçirdi. Toykar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.