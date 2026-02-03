SON DAKİKA: Şişli’de sır olay! İş insanı Musa Toykar pijamalarıyla yangın merdiveninde ölü bulundu!

Şişli Fulya Mahallesi'nde lüks bir sitede yaşayan 47 yaşındaki iş insanı Musa Toykar'dan acı haber geldi. İki gün boyunca babasına ulaşamayan oğlunun çabaları, bir trajediyi gün yüzüne çıkardı. Güvenlik kameralarının "çıkış yapmadı" dediği Toykar, kendi dairesinin kapı komşusu olan yangın merdiveninde hayatını kaybetmiş halde bulundu.
KAMERA KAYITLARI "ÇIKMADI" DEDİ, CANSIZ BEDENİ MERDİVENDE ÇIKTI
Yaklaşık bir yıl önce Aydın'dan İstanbul'a yerleştiği öğrenilen Musa Toykar'dan haber alamayan oğlu Mustafa Kerem Toykar (23), durumu site yönetimine bildirdi. Yapılan ilk incelemelerde güvenlik kameraları Toykar'ın binadan ayrılmadığını gösterdi ancak daire içinde de izine rastlanmadı.
Dün öğle saatlerinde yapılan detaylı kontrollerde, Toykar'ın yatak odasından doğrudan erişimi bulunan ortak yangın merdiveninde yüzüstü yatar vaziyette cansız bedenine ulaşıldı.
İş insanı Musa Toykar'ın sır ölümü! Oturduğu binanın yangın merdiveninde ölü bulundu | Video
ÜZERİNDE PİJAMALARI VARDI: ŞÜPHELİ ÖLÜM SORUŞTURMASI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Toykar'ın hayatını kaybettiğini kesinleştirdi. İlk incelemelerde Toykar'ın üzerinde sadece pijamalarının olması dikkat çekti. Cumhuriyet Savcısı, olayın oluş şekli ve konumu nedeniyle ölümü "şüpheli" olarak kayıtlara geçirdi. Toykar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
ŞAŞIRTAN DETAY: KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYORDU
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan emniyet güçleri, Musa Toykar'ın geçmişine dair çarpıcı bir bilgiye ulaştı. Yapılan GBT sorgulamasında, hayatını kaybeden iş insanının 'Dolandırıcılık' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri, bu detayın olayla bir bağlantısı olup olmadığını ve Toykar'ın yangın merdivenine neden çıktığını araştırıyor.