SON DAKİKA: Şişli’deki kesik baş cinayetinde yeni gelişme! Uzuvları çöp konteynerlerinde bulunmuştu! Durdona Khokimova yakınları konuştu

"OĞLUMU TAKSİYLE GÖNDERİP EŞİMİ İÇERİ ÇAĞIRMIŞLAR"

Olay günü yaşanan dehşet dolu anları anlatan Erhan Dursun, cinayetin bir tuzak olduğunu ileri sürdü. Eşinin bir mont veya telefon meselesi için eve çağrıldığını belirten Dursun, "Eşim oraya küçük oğlumuzla gitti. Katil zanlısı, oğlumu oyalayıp taksiye bindirerek uzaklaştırmış, ardından eşimi içeri çağırmış. Aldatma niyeti olan bir kadın, yanına en küçük çocuğunu alıp böyle bir yere gitmez" dedi.