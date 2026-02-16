SON DAKİKA: Şişli’deki kesik baş cinayetinde yeni gelişme! Uzuvları çöp konteynerlerinde bulunmuştu! Durdona Khokimova yakınları konuştu

İstanbul Şişli'de işlenen ve kamuoyunda büyük infial yaratan çifte cinayetin ardından, kurbanlardan Durdona Khokimova'nın yakınları konuştu.
KATİL ZANLISININ "İLİŞKİ" İDDİALARINA SERT YANIT
Katil zanlısı D.A.U.T.'nin mahkemedeki "ilişkimiz vardı" beyanlarını kesin bir dille yalanlayan Dursun, bu ifadelerin sadece ceza indirimi almak için uydurulmuş birer yalan olduğunu vurguladı. Dursun, eşinin sadakatinden %100 emin olduğunu ve bu iftiranın acılarını katladığını belirtti.
"OĞLUMU TAKSİYLE GÖNDERİP EŞİMİ İÇERİ ÇAĞIRMIŞLAR"
Olay günü yaşanan dehşet dolu anları anlatan Erhan Dursun, cinayetin bir tuzak olduğunu ileri sürdü. Eşinin bir mont veya telefon meselesi için eve çağrıldığını belirten Dursun, "Eşim oraya küçük oğlumuzla gitti. Katil zanlısı, oğlumu oyalayıp taksiye bindirerek uzaklaştırmış, ardından eşimi içeri çağırmış. Aldatma niyeti olan bir kadın, yanına en küçük çocuğunu alıp böyle bir yere gitmez" dedi.
POLİS BASKINI VE ACI HABERİN ALINIŞI
Cinayet gecesi evlerine gelen polislerle durumu öğrendiğini belirten Dursun, ilk etapta olayın vahametini anlayamadığını söyledi. Sorgu odasında zanlıları cam arkasından gördüğünü ifade eden acılı eş, Khokimova'nın çevresiyle barışık, yüksek sesli ve kendini savunan bir kadın olduğunu, mahallede bir kavga yaşansaydı mutlaka duyulacağını ancak eşine konuşma fırsatı bile verilmeden vahşice katledildiğini dile getirdi.
ÖZBEKİSTAN'DAN GELEN ACILI AĞABEY: "KALBİMİZ PARÇALANIYOR"
Vahşeti haber alır almaz Özbekistan'dan Türkiye'ye gelen ağabey Eldor Djuraev ise gözyaşları içinde en ağır cezanın verilmesini talep etti. "Böyle bir vahşeti hayatımızda duymadık" diyen Djuraev, geride kalan iki yeğenine sahip çıkacağını ve katillerin gün yüzü görmemesi için hukuk mücadelesini sürdüreceklerini ifade etti.
KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANAN KATİLLER TUTUKLANDI
Olayın ardından yurt dışına kaçma planları yapan Özbekistan uyruklu D.A.U.T. ve ona yardım ettiği iddia edilen G.A.K., emniyet güçlerinin titiz çalışmasıyla yakalanmıştı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan zanlıların yargılanma süreci devam ederken, kamuoyu Ümraniye cinayeti davasından çıkacak en ağır kararı bekliyor.