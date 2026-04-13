SON DAKİKA: Sivasspor tesisleri önünde can pazarı: Genç futbolcuları taşıyan taksiyle otomobil çarpıştı! Yaralılar var

SİVASSPOR KULÜBÜ'NDEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan üzücü olayın ardından Sivasspor Kulübü sosyal medya hesapları ve resmi kanalları üzerinden yazılı bir açıklama paylaştı. Kulüp, genç sporcuların İstanbulspor maçı öncesi "top toplayıcı" görevi için tesise geldiklerini belirterek şu ifadelere yer verdi: "Bugün kulüp tesislerimiz önünde meydana gelen trafik kazasında, altyapımızda forma giyen U13 takımımıza mensup 4 sporcumuzun içinde bulunduğu araç kazaya karışmıştır. Sporcularımızın sağlık durumları sağlık ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Sporcularımızın ve ailelerinin yanındayız." Polis ekipleri, trafiğin aksamasına neden olan ve yürekleri ağza getiren kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.