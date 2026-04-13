SON DAKİKA: Sivasspor tesisleri önünde can pazarı: Genç futbolcuları taşıyan taksiyle otomobil çarpıştı! Yaralılar var

TESİS GİRİŞİNDE FECİ ÇARPIŞMA: ARAÇ ALEV ALDI!
Hasan Ö. idaresindeki 58 T 0646 plakalı ticari taksi, içerisindeki altyapı oyuncularıyla tesislere girmek isterken, İsa Ü. yönetimindeki 58 ABY 275 plakalı otomobille kafa kafaya geldi. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan otomobil, kısa sürede alevlere teslim oldu.
EKİPLER SEFERBER OLDU: YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine adeta ekipler yağdı. Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekiplerinin müdahale ettiği kazada, araçlar içerisinde sıkışan ve yaralanan vatandaşlara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile birlikte takside bulunan Sivasspor U13 takımı oyuncuları Ayaz Şentürk, Burak Şahin, Ebubekir Atıcı ve Ahmet Talha Yılmaz yaralandı.
Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastaneden gelen ilk bilgilere göre; genç sporcu Burak Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
SİVASSPOR KULÜBÜ'NDEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Yaşanan üzücü olayın ardından Sivasspor Kulübü sosyal medya hesapları ve resmi kanalları üzerinden yazılı bir açıklama paylaştı. Kulüp, genç sporcuların İstanbulspor maçı öncesi "top toplayıcı" görevi için tesise geldiklerini belirterek şu ifadelere yer verdi: "Bugün kulüp tesislerimiz önünde meydana gelen trafik kazasında, altyapımızda forma giyen U13 takımımıza mensup 4 sporcumuzun içinde bulunduğu araç kazaya karışmıştır. Sporcularımızın sağlık durumları sağlık ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Sporcularımızın ve ailelerinin yanındayız." Polis ekipleri, trafiğin aksamasına neden olan ve yürekleri ağza getiren kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.