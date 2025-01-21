SON DAKİKA | Sivas’ta otelde patlama! Yaralılar var

Olay saat, 09.20 sıralarında Sivas kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde yaşandı. Kayak merkezinde bir otelde kadın kayak sporcuların katıldığı dinlenme odasında henüz nedeniyle belirlenemeyen bir patlama yaşandı. Patlamanın 112 acil çağrı merkezine ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Patlamada kayak antrenörü Kibar Genç, kayak antrenörü Nihan Erdiler, kayak sporcuları Buse Dilara Yaman ve Beril Çevik yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaralılar antrenör ve sporcular ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Vücudunda ikinci derecede yanıklar oluşan antrenör Kibar Genç ise ambulans helikopter ile kent merkezine getirilerek Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sivas Yıldız Dağı'ndaki otelde gaz sıkışması kaynaklı patlama! Yaralılar var... | Video
Valilikten patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Yıldızdağı Kayak Merkezinde Buruciye AŞ'ye ait otelin alt katında bulunan kadın kayak sporcularının dinlenme odasında nedeni henüz bilinmeyen küçük çaplı bir patlama meydana gelmiş, 2 kayak sporcusu ile 1 antrenör hafif şekilde, 1 antrenör ise elinde ve yüzünde ikinci derece yanıklar olacak şekilde yaralanmışlardır.
Yaralılar ambulans helikopter ve diğer ambulanslarla il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanılmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Otelde de herhangi bir yangın çıkmamıştır. Patlamanın nedeni ile ilgili jandarma olay yeri inceleme ekiplerimizce tahkikata başlanmıştır.