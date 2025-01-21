SON DAKİKA | Sivas’ta otelde patlama! Yaralılar var

Patlamada kayak antrenörü Kibar Genç, kayak antrenörü Nihan Erdiler, kayak sporcuları Buse Dilara Yaman ve Beril Çevik yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaralılar antrenör ve sporcular ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Vücudunda ikinci derecede yanıklar oluşan antrenör Kibar Genç ise ambulans helikopter ile kent merkezine getirilerek Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sivas Yıldız Dağı'ndaki otelde gaz sıkışması kaynaklı patlama! Yaralılar var... | Video

Valilikten patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Yıldızdağı Kayak Merkezinde Buruciye AŞ'ye ait otelin alt katında bulunan kadın kayak sporcularının dinlenme odasında nedeni henüz bilinmeyen küçük çaplı bir patlama meydana gelmiş, 2 kayak sporcusu ile 1 antrenör hafif şekilde, 1 antrenör ise elinde ve yüzünde ikinci derece yanıklar olacak şekilde yaralanmışlardır.