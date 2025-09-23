SON DAKİKA... SMA hastası Yasmin Elif Salman ihmal kurbanı! Ailesinden mezarı başında yürek yakan çağrı!

SORUŞTURMA İZNİ VERİLSİN

Kızının ölümüne neden olan ihmalle ilgili soruşturma izni verilmesini isteyen Hilal Salman, "Geldiğimiz bu noktada Yasmin Elif hep 4 yaşında kalacak. Onun balonlarını son kez gökyüzüne uçuracağız. Çünkü biliyorum ki Yasmin Elif gökyüzünde, bizi hissediyor. Evladımın hakkının yerde kalmaması için sizlere ihtiyacım var. O hemşire için adaleti yargı mercileri versin istiyorum. Lütfen kızımın hakkını yerde bırakmayın. Adalet istiyoruz ki; bir daha Yasminler ölmesin" dedi.

Baba Vedat Salman ise tek amaçlarının kızlarının hakkını savunmak olduğunu, adaletin yerini bulması için devlet büyüklerinden destek beklediklerini söyledi.